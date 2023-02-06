Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 1 498

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Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 1 498. Об этом в эфире телеканала Турции сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

"Погибшими числятся 1 498 человек", – проинформировал он.

Помимо этого, ранения и травмы в результате сейсмического происшествия получили 8 533 гражданина Турции.

ЧП произошло на юго-востоке в Турции 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Магнитуда землетрясения составила 7,8. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выяснить точное число жертв в условиях после произошедшей катастрофы невозможно. Однако турецкий лидер высказал надежду на преодоление ЧП с наименьшим числом жертв.

О готовности оказать помощь Турции и Сирии в связи с инцидентом сообщили в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить в страны спасателей, владеющих определенными технологиями, включая возможность определения жизнеспособности зданий после землетрясения.



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