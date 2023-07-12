Минпромторг РФ предложил установить квоту до 50% для товаров на "российской полке"

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Минпромторг РФ предложил установить квоту в размере до 50% для товаров на "российской полке". Об этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил ТАСС.

Он отметил, что законопроект о "российской полке" готов к внесению в Госдуму. Согласно ему, рынку полагается давать на адаптацию не менее 180 дней с момента введения квоты.

Евтухов подчеркнул, что такое регулирование является новым, если его примут, то вводить будут постепенно. При этом конкретные доли еще не определены.

По словам замминистра, для размещения пока рассматривают только непродовольственный сегмент, а именно бытовую химию, косметику, средства гигиены, парфюмерию, возможно, будет добавлена бытовая техника. Это связано с тем, что в продовольственном сегменте и так достаточно российских товаров.

В мае депутаты "Единой России" и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки, на которых будут представлены только отечественные непродовольственные товары. Контролировать выполнение требований законопроекта будет Роспотребнадзор. Нормы нового законопроекта не будут распространяться на торговые сети с выручкой до 2 миллиардов рублей за последний год.

Также Владимир Путин заявил, что России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных брендов. Он предложил делать это при помощи средств массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетей и новых медиа.

В торговых сетях появятся полки с российскими непродовольственными товарами – Минпромторг