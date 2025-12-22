Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова

Фото: kremlin.ru

Гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате взрыва на юге Москвы является страшным убийством. Об этом RT заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, спецслужбы проведут расследование.

Автомобиль, в котором находился Сарваров, взорвался утром 22 декабря на Ясеневой улице. В результате он скончался от полученных травм.

Предварительно установлено, что взрывное устройство прикрепили под днищем машины. Следователи проверяют различные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

При этом генерал был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" 28 мая 2022 года. Ресурс называл его "российским военным преступником".

