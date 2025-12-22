22 декабря, 20:40Происшествия
Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова
Фото: kremlin.ru
Гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате взрыва на юге Москвы является страшным убийством. Об этом RT заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, спецслужбы проведут расследование.
Автомобиль, в котором находился Сарваров, взорвался утром 22 декабря на Ясеневой улице. В результате он скончался от полученных травм.
Предварительно установлено, что взрывное устройство прикрепили под днищем машины. Следователи проверяют различные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
При этом генерал был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" 28 мая 2022 года. Ресурс называл его "российским военным преступником".
Криминалисты выяснят все детали взрыва автомобиля на Ясеневой улице