Суд приговорил к 1 году условно бизнесмена Хубутию за нападение на девушку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Одинцовский суд Московской области приговорил к 1 году лишения свободы условно экс-министра потребительского рынка и услуг региона, девелопера Михаила Хубутию по делу о нападении на бывшую девушку Юлию Ван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

"Суд признал Хубутию виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия")", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что 24 апреля 2025 года в доме на территории садовнического кооператива "Трехгорка-5" между Хубутией и Ван случился конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов обухом топора. В результате она получила закрытый перелом кисти, множественные ушибы и раны.

По словам Ван, Хубутия ворвался в дом с топором и начал бить ее по голове, а также порезал конечности. В это время в соседней комнате спала их общая дочь и няня. Мужчина требовал, чтобы она к нему вернулась.

Ван рассказывала, что они состояли в отношениях с 2018 года. Она отмечала, что расставание прошло из-за того, что Хубутия был тираном и морально уничтожал ее. Кроме того, он угрожал членам ее семьи.

Сам бизнесмен сначала отрицал свою причастность к инциденту. Однако позже Хубутия добровольно пришел в СК, признав свою вину в нападении на бывшую возлюбленную.

