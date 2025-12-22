Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение трамваев № Т1, 14 и 39 восстановлено на улице Вавилова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи задерживались вечером 22 декабря, из-за чего маршруты были временно изменены. Пассажиров призывали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин открыл вторую в России трамвайную линию без контактной сети и с вагонами на автономном ходу. Таким образом, были восстановлены трамвайные пути по улице Трифоновской и соединены Белорусский и Рижский вокзалы.

Транспортная доступность улучшится почти для 500 тысяч москвичей. Также будет установлена связь между двумя транспортными узлами.

За первый месяц работы на новом Московском трамвайном диаметре (Т1) было совершено более 1,8 миллиона поездок. Всего на Т1 курсируют примерно 50 новейших трамваев "Львенок-Москва" с системой автономного хода. Их интервал движения составляет около 6 минут.

