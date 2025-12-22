Трамваи № Т1, 14 и 39 задерживаются на улице Вавилова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № Т1, 14 и 39 задерживаются в районе остановки "Метро Ленинский проспект" на улице Вавилова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с задержкой маршруты временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее в столице началась подготовка к запуску четвертого беспилотного трамвая. Он будет курсировать в тестовом формате. В настоящее время специалисты устанавливают в вагоне лидары, камеры и радары, а также оборудуют рабочее место для сотрудников и проверяют работу специализированных систем.

Ожидается, что к концу 2026 года в беспилотном режиме в Краснопресненском депо будут работать 15 трамваев. Технология, разработанная сотрудниками метро, принадлежит правительству столицы.

Кроме того,в Москве в следующем году появится еще один трамвайный диаметр. Он будет еще больше первого. Это улучшит транспортную доступность миллиона людей.

