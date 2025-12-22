Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов погиб в ДНР

Фото: vk.com/kolya_chigasov_96

Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов погиб в Донецкой Народной Республике в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила "Лента.ру".

Журналист получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания около села Верхнекаменского под Северском в сентябре.

Чигасов окончил факультет политологии и мировой политики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Журналистский путь начал в "Московских новостях". А в 2021 году Чигасов пришел в "Ленту.ру". Он писал о военных и дипломатических конфликтах, а также о проблемах международных блоков и организаций.

После начала СВО в 2022 году он стал освещать проблемы беженцев, а позже добровольно ушел на фронт.

В сентябре 2024 года во время боевого задания Чигасов получил тяжелое ранение при атаке FPV-дрона. Однако ему удалось добраться до своей части. После этого он удостоился медали "За спасение погибающих".