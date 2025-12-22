Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство модели в Москве

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об избиении модели в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В эфире одной из передач федерального телеканала приводится информация о том, что жительница Москвы госпитализирована с многочисленными тяжелыми травмами, нанесенными ее сожителем", – говорится в сообщении.

Кроме того, как подчеркнуло ведомство, в эфире указывалось, что мужчина контролировал личную жизнь и средства связи девушки, регулярно применяя к ней насилие.

В связи с этим Быстрыкин призвал завести дело по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

9 декабря СМИ сообщили о пропаже 33-летней модели Анжелики Тартановой. Последний раз ее видели за две недели до этого рядом с домом. При этом знакомый модели отмечал, что она на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире.

Позже девушка была найдена в реанимации одной из столичных больниц. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга.

По данным журналистов, за двое суток до пропажи девушка поругалась со своим партнером и съехала от него. Утверждалось, что ее избил именно он.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

