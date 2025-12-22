Форма поиска по сайту

22 декабря, 23:40

Происшествия
РИА Новости: суд арестовал замгендиректора фирмы за поставки ВПК по завышенным ценам

Фото: depositphotos/feedough

Лобненский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора ЗАО "Проминвест" Андрея Горбенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Такое решение было принято в рамках дела о поставках оборудования предприятиям военно-промышленного комплекса РФ по завышенным ценам. Следствие оценивает причиненный государству ущерб как минимум в 2,424 миллиарда рублей.

Горбенко обвиняют в том, что он в составе преступного сообщества организовал поставки для ряда ключевых оборонных предприятий. В числе пострадавших организаций значатся АО "Концерн "Калашников", АО "НПО "Энергомаш" и ПАО "Компания "Сухой"". Ему предъявлено обвинение по 56 эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Кроме того, Горбенко инкриминируется организация преступного сообщества и участие в его деятельности.

Ранее был арестован генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадров Минобороны РФ. По версии следствия, в 2021–2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение выгодных им действий. У генерала изъяли свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте.

происшествия

