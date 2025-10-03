Передавший взятку замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву осужден на 7 лет колонии

Фото: 30.rosguard.gov.ru

Гендиректор фирмы "Флакфуд трейд" Махир Сафаров, передавший взятку в размере 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаеву, осужден на 7 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

Как там уточнили, суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Приговором Сафарову назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет и права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными действиями в коммерческих организациях, на 2,6 года.

Следствие и суд установили, что в 2023 году между госзаказчиком и ООО "Пегас-Эко" был заключен многомиллионный контракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за выполнением контракта был возложен на Мирзаева.

В 2023–2024 годах Сафаров передал Мирзаеву взятку от руководителя "Пегас-Эко" в размере 140 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении контракта. В результате условия договора не были выполнены, из-за чего государство получило материальный ущерб.

Мирзаев был арестован в ноябре прошлого года. По данным СМИ, помимо взятки в 140 миллионов рублей, он угрожал расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей, если не получит деньги. Компания перевела генералу деньги через посредника.

