Мосгорсуд подтвердил приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский городской суд подтвердил приговор экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, сообщили ТАСС в суде.

Приговор остался без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, указано в решении.

Куракина задержали в ноябре 2020 года. По версии обвинения, с 2014 года он вел незаконную вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа. Это осуществлялось по поддельным документам вместе с другими должностными лицами и подведомственными организациями.

В 2024 году Куракина приговорили к 17 годам лишения свободы и назначили ему штраф в размере 369 миллионов рублей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере.

