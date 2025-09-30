Форма поиска по сайту

Новости

30 сентября, 15:00

Происшествия

Мосгорсуд подтвердил приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский городской суд подтвердил приговор экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, сообщили ТАСС в суде.

Приговор остался без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, указано в решении.

Куракина задержали в ноябре 2020 года. По версии обвинения, с 2014 года он вел незаконную вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа. Это осуществлялось по поддельным документам вместе с другими должностными лицами и подведомственными организациями.

В 2024 году Куракина приговорили к 17 годам лишения свободы и назначили ему штраф в размере 369 миллионов рублей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере.

судыпроисшествия

