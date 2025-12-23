В МИД РФ опровергли информацию об эвакуации посольства из Венесуэлы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Распространяемая американским агентством Associated Press (AP) информация о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы является ложью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Ранее AP, сославшись на западную разведку, сообщило, что российские дипломаты и члены их семей якобы начали эвакуацию из Венесуэлы. По данным журналистов, утром в понедельник, 22 декабря, у здания российского диппредставительства в Каракасе было замечено свыше 10 автомобилей с дипломатическими номерами, которые впоследствии покинули территорию посольства.

Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

До этого МИД РФ опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что у официального представителя ведомства Марии Захаровой имеется гражданство США. В министерстве подчеркнули, что иноагенты и другие недостоверные источники уже не первый год распространяют фейки о гражданстве Захаровой или месте рождения ее дочери.