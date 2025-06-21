МИД РФ опроверг сообщения о наличии гражданства США у Захаровой

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Министерство иностранных дел России опровергло вбросы о том, что у официального представителя ведомства Марии Захаровой якобы имеется американское гражданство. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД.

В ведомстве отметили, что иноагенты и прочие недостоверные источники уже не первый год распространяют фейки о гражданстве США Захаровой, месте рождения ее дочери и другие вбросы.

"Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно – полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел", – говорится в сообщении МИД.

В марте 2023 года Мария Захарова прокомментировала фейк, согласно которому она якобы произнесла нецензурное слово во время ток-шоу на тему инцидента в Солсбери.

Захарова обратила внимание на то, что фейк появился в день пятилетия инцидента. Однако переделанная цитата, которая лежит в основе фейка, была взята из эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года.