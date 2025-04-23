Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале часовое интервью с неназванным сотрудником одного из СМИ, который открыто защищал украинского президента Владимира Зеленского и ВСУ.

По словам Захаровой, интервьюер в начале разговора неохотно признал, что является гражданином РФ, затем начал само интервью с общих вопросов про российско-американские отношения. После этого журналист принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и украинские войска.

"Говорил о том, что усмешки главаря киевской хунты не могут быть доказательством того, что он врет. На что я заметила, что его усмешки в Париже в 2019 году скорее наглядно уже тогда демонстрировали его неадекватность. Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов", – написала Захарова.

В какой-то момент интервьюер начал спрашивать, зачем российские бойцы якобы бьют по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам Украины. Одновременно с этим журналист начал смеяться, когда разговор пошел о зверствах ВСУ в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Он также призвал Захарову прекратить якобы агрессивную риторику и "не воспринимать все так лично".

Представитель МИД отметила, что само СМИ, в котором работает интервьюер, было сильно шокировано поведением своего корреспондента. В конечном итоге оно не стало выпускать интервью в эфир. Аналогичное решение приняла и сама Захарова, однако затем она узнала, что в студии в момент записи интервью присутствовал участник СВО.

"Во-первых, он буквально не поверил всему происходящему перед его глазами. А во-вторых, узнав, что выпуск откладывается на неопределенный срок, сказал: "Жаль, это должны увидеть люди". По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО, и, так получилось, волею судеб оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это "интервью", – сообщила дипломат.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп планирует в ближайшие три дня представить собственный план, который позволит урегулировать конфликт на Украине. По данным СМИ, этот план предполагает размещение войск Евросоюза на Украине после завершения конфликта.

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по украинскому конфликту.

Журналисты также выяснили, что Украина может отказаться от 20% своей территории в случае, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими.