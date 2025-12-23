Форма поиска по сайту

Премьер Грузии заявил, что страна ведет четкую и прагматичную политику в отношении РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна ведет прагматичную внешнюю политику по отношению к России. Об этом он сообщил в интервью местной телекомпании "Рустави 2".

По его словам, эта политика носит четкий характер и основывается на двух ключевых аспектах: принципиальных "красных линиях" и прагматичном взаимодействии. При этом Кобахидзе добавил, что существенным препятствием для нормализации двусторонних отношений остается вопрос территориальной целостности Грузии.

"Пока оккупированы 20% наших территорий, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений. У этого есть свои правовые и политические основания", – добавил премьер.

Кобахидзе отметил, что основной задачей для правительства Грузии в урегулировании конфликта является достижение решения мирным путем. Он также подчеркнул, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между Грузией и Россией сохраняются торгово-экономические связи.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России. По словам директора четвертого департамента стран СНГ МИД Михаила Калугина, в свою очередь, Грузия демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешней политике.

