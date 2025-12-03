Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 03:52

Политика

В МИД РФ не видят предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сторона на сегодняшний день не видит каких-либо предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на МИД РФ.

"Тбилиси придерживается занятой еще режимом (экс-президента Грузии Михаила. – Прим. ред.) Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД напомнили, что Москва неоднократно подчеркивала необратимость решения о признании государственности этих республик. Вместе с тем Россия продолжает быть открытой к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов, добавили в министерстве.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против России, присудив взыскать с РФ компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

В июне глава МИД Абхазии Олег Барциц заявил, что желание некоторых представителей грузинских властей вернуть Абхазию в состав Грузии является "фантомной болью". Он также отметил, что некоторые здравомыслящие политики в Грузии уже осознают, что Абхазию не вернуть в ее состав, однако они не хотят говорить об этом вслух.

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика