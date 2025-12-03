Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сторона на сегодняшний день не видит каких-либо предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на МИД РФ.

"Тбилиси придерживается занятой еще режимом (экс-президента Грузии Михаила. – Прим. ред.) Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД напомнили, что Москва неоднократно подчеркивала необратимость решения о признании государственности этих республик. Вместе с тем Россия продолжает быть открытой к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Грузией в такой степени, в какой сам Тбилиси будет к этому готов, добавили в министерстве.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против России, присудив взыскать с РФ компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

В июне глава МИД Абхазии Олег Барциц заявил, что желание некоторых представителей грузинских властей вернуть Абхазию в состав Грузии является "фантомной болью". Он также отметил, что некоторые здравомыслящие политики в Грузии уже осознают, что Абхазию не вернуть в ее состав, однако они не хотят говорить об этом вслух.