Саакашвили выразил опасения за свою жизнь после перевода обратно в тюрьму

Фото: ТАСС/AP/Irakli Gedenidze

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опасается за свою жизнь после перевода из клиники обратно в тюрьму, передает ТАСС.

"Конечно же, без предупреждения меня доставили в тюрьму Рустави, где я встретился именно с теми людьми, которые отравили меня в марте 2022 года. Тогда я чудом выжил, и симптомы этого отравления сохраняются по сей день", – зачитал письмо Саакашвили его адвокат Вахо Барабашвили.

Экс-лидер Грузии также поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь.

Возвращение в тюрьму Саакашвили объяснил желанием запугать его сторонников. По его словам, это решение также посылает конкретный сигнал Западу и Украине, где Саакашвили все еще является председателем совета реформ украинского президента Владимира Зеленского.

"Дело в том, что (основатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина. – Прим. ред.) Иванишвили взял на себя обязательство сохранить мне жизнь, и теперь этим шагом он говорит европейцам и американцам, что это обещание, как и все остальные, больше не в силе", – говорится в письме.

Ранее стало известно, что Саакашвили перевели обратно в тюрьму. Основанием для этого стало удовлетворительное состояние его здоровья и отсутствие медицинских показаний для дальнейшего стационарного лечения.

В марте 2025 года суд вынес приговор в отношении бывшего грузинского лидера, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в растрате государственных средств в размере свыше 3,2 миллиона долларов США в 2014-м. Значительная часть присвоенных средств была направлена на оплату услуг личных поваров, массажистов и косметологов, а также на приобретение предметов роскоши, аренду яхт и частных воздушных судов.

Саакашвили заявлял, что после решения суда у него не осталось ни денег, ни квартиры. Кроме того, его и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию обязали выплатить около 3,3 миллиона долларов по так называемому делу пиджаков.