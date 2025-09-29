Саакашвили заявил об отсутствии денег и квартиры после решения суда

Фото: legion-media.com/Bumble Dee

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него нет ни денег, ни квартиры после решения суда.

Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию ранее обязали выплатить около 9 миллионов лари (около 3,3 миллиона долларов. – Прим. ред.). Решение было вынесено по так называемому делу пиджаков.

"Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин хорошо знаете, что я очень успешен, а вы – полные неудачники", – написал Саакашвили в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также назвал циничным то, что его приговаривают к тому, что было его конституционным долгом. По словам Саакашвили, сейчас власти планируют конфисковать в Кахетии его виноградник и дом площадью 70 квадратных метров.

Суд в марте 2025 года приговорил бывшего грузинского лидера к девяти годам лишения свободы за растрату более 3,2 миллиона долларов госсредств в 2014 году.

Как утверждала прокуратура, политик израсходовал значительную часть средств на оплату услуг поваров, массажисток, косметологов, а также на приобретение предметов роскоши, аренду яхт и самолетов.

Сам Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.