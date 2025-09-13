Экс-лидер основанной Саакашвили партии обвинен в призывах к свержению власти

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение экс-председателю основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили фракции "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили. Об этом заявил прокурор Бека Квициани, передает ТАСС.

Дело возбуждено по статье 317 УК Грузии ("Публичные призывы к свержению государственной власти").

"Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретных дате и месте", – отметил прокурор.

Ранее суд в Грузии приговорил Саакашвили к 4,5 года колонии за незаконное пересечение границы в 2021 году. Оглашение приговора судьей Михаилом Джинджолией вызвало возмущение у сторонников экс-президента – судебные приставы были вынуждены вывести их из зала суда.

До этого Тбилисский городской суд приговорил бывшего грузинского лидера к 9 годам лишения свободы за растрату более 3,2 миллиона долларов государственных средств.

Политика обвинили в растрате госсредств в 2014 году. Генпрокуратура Грузии утверждала, что он израсходовал значительную часть средств в 2009–2012 годах на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, а также на приобретение предметов роскоши, аренду яхт и самолетов.