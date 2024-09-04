Кобахидзе: Грузии надо избавиться от партии Саакашвили, как Германия избавилась от Гитлера

Фото: ТАСС/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Грузия должна избавиться от оппозиции, связанной с партией "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили так же, как в 1945 году это сделали в Германии с представителями партии Адольфа Гитлера. Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".

По его мнению, если бы в политике Германии после 1945 года осталась партия Гитлера, она сумела бы набрать 15 – 20% голосов.

"Таким образом, как немцы в свое время избавились от этого несчастья легко и жестко, так и мы должны избавить нашу страну от коллективного нацдвижения", – считает он.

Кроме того, глава правительства высказался, что приход партии Саакашвили к власти приведет к исчезновению европейской перспективы Грузии.

Кобахидзе ранее также заявлял, что власти страны не допустят ее "украинизации". По его словам, члены партии Саакашвили хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.