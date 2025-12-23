Орешкин ответил на идею переноса столицы из Москвы в Сибирь

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Перенос российской столицы в Сибирь не даст ожидаемого экономического эффекта. Такое мнение озвучил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения", передает РИА Новости.

Во время встречи у Орешкина спросили, нужно ли переносить российскую столицу в Сибирь, чтобы осуществить комплексный подъем региона.

"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой, городами и так далее", – ответил он.

В таком случае, объяснил замглавы администрации президента, экономическая активность будет сама протекать. Для улучшения экономики в регионе прежде всего нужны перенос экономической активности, улучшение качества жизни и увеличение инвестиций, подчеркнул он.

Орешкин уточнил, что некоторые крупные компании уже перенесли свои штаб-квартиры в Сибирь. В свою очередь, профессор и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов обратил внимание, что этот подход был бы полезен и для отдельных министерств.

Ранее якутский историк Афанасий Николаев предложил Владимиру Путину перенести столицу страны в Иркутск. Он сказал, что город имеет большую пользу с точки зрения географии и защищенность от внешних угроз.

Позже некоторые бизнесмены выдвинули идею перенести столицу из Москвы в Красноярск. Комментируя эти инициативы, президент напомнил, что Петр I планировал сделать столицей Российской империи Таганрог.