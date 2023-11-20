Путин рассказал, что когда-то обсуждался вопрос о переносе столицы Чечни из Грозного

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Владимир Путин рассказал, что когда-то в Чечне обсуждался вопрос о переносе столицы из Грозного, однако в настоящее время подобные мысли кажутся странными. Об этом он сообщил во время церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

"Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными", – приводит ТАСС обращение президента РФ к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Путин отметил, что современный восстановленный Грозный является совершенно замечательным городом. Он также добавил, что транспортная составляющая имеет существенное значение как для Грозного, так и для всей республики в целом.

Ранее Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить Чечню. Глава республики выразил российскому президенту благодарность за помощь в восстановлении транспортной сферы в Чечне и в целом за внимание к региону.

До этого Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, выделив роль этого сегмента в развитии России. В частности, отметил он, транспортная отрасль играет системообрaзующую роль в развитии экономики и социaльной сферы.

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