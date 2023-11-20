Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские власти должны повышать комфорт и скорость общественного транспорта. Об этом Владимир Путин заявил на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов страны.

Он уточнил, что общественный транспорт становится все более популярным среди горожан. Его выбирают как более быстрый и экономичный, считает президент.

Путин заявил, что на всех видах транспорта необходимо и далее формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса.

Отмечается, что в РФ автобусы, трамваи, троллейбусы в год перевозят более 10 миллиардов человек. По мнению президента, нужно улучшать систему перевозок комплексно, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

Ранее Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, выделив роль этого сегмента в развитии России. По его словам, транспортная отрасль играет системообрaзующую роль в развитии экономики и социaльной сферы, улучшении качества жизни россиян, а также в реализации значимых проектов в разных регионaх страны.

До этого Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России" перечислил шесть ключевых задач в транспортной сфере РФ. Среди них – укрепление связанности территорий и создание условий для более активных поездок россиян по стране, а также повышение доступности перевозок и увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности на Восток.

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