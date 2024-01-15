В Якутии предложили Путину перенести столицу России в Иркутск

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Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск. Соответствующее письмо ученого опубликовано на портале Sakhalife.

Николаев отметил, что Иркутск имеет большую пользу с точки зрения географии и защищенность от внешних угроз.

"На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны", – написал историк.

По словам ученого, город также был административным центром Сибири и одним из центров доисторической Тартарии.

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