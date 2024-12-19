Путин напомнил о планах Петра I перенести столицу в Таганрог

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Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции напомнил о планах Петра I перенести столицу Российской империи в Таганрог.

"Красноярск, Иркутск, а Петр I собирался делать вообще где (столицу империи. – Прим. ред.) на юге, выбирал между Петербургом и южным городом <…> Таганрогом", – сказал глава государства.

Так президент прокомментировал предложение некоторых бизнесменов перенести российскую столицу в Красноярск.

Ранее якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил Путину перенести столицу России в Иркутск. Николаев отметил, что Иркутск имеет большую пользу с точки зрения географии и защищенность от внешних угроз. По словам ученого, город также был административным центром Сибири и одним из центров доисторической Тартарии.