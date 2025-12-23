Суд в Москве начал рассматривать дело о разделе имущества Елены и Романа Товстиков

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/еlenatovstik

Пресненский суд Москвы начал рассматривать иск экс-супруги бизнесмена Романа Товстика Елены о разделе совместно нажитого с предпринимателем имущества. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Детали требований бывшей жены бизнесмена не озвучиваются. Судебное слушание по данному иску пройдет 11 февраля 2026 года.

Развод Товстиков после 22 лет брака произошел в конце сентября 2025 года. Тогда супруги пришли к согласию в вопросе проживания шестерых детей, но не смогли договориться о разделе имущества – подали иск по брачному договору.

Несмотря на это, отец предпринимателя заявил, что экс-супруга Товстика препятствует его общению с внуками и не любит своих детей. Мужчина также встал на сторону сына и осудил его бывшую жену за то, что она публично "поливает грязью" бизнесмена.

Адвокат миллиардера Филипп Рябченко заявил, что бывшая жена бизнесмена после развода получит всю недвижимость, оформленную на нее. По его словам, соответствующее соглашение было подписано еще год назад. Экс-супруга получит дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей. Кроме того, Товстик ежемесячно будет содержать ее и выплачивать алименты.

