Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 17:01

Шоу-бизнес

Суд в Москве начал рассматривать дело о разделе имущества Елены и Романа Товстиков

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/еlenatovstik

Пресненский суд Москвы начал рассматривать иск экс-супруги бизнесмена Романа Товстика Елены о разделе совместно нажитого с предпринимателем имущества. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Детали требований бывшей жены бизнесмена не озвучиваются. Судебное слушание по данному иску пройдет 11 февраля 2026 года.

Развод Товстиков после 22 лет брака произошел в конце сентября 2025 года. Тогда супруги пришли к согласию в вопросе проживания шестерых детей, но не смогли договориться о разделе имущества – подали иск по брачному договору.

Несмотря на это, отец предпринимателя заявил, что экс-супруга Товстика препятствует его общению с внуками и не любит своих детей. Мужчина также встал на сторону сына и осудил его бывшую жену за то, что она публично "поливает грязью" бизнесмена.

Адвокат миллиардера Филипп Рябченко заявил, что бывшая жена бизнесмена после развода получит всю недвижимость, оформленную на нее. По его словам, соответствующее соглашение было подписано еще год назад. Экс-супруга получит дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей. Кроме того, Товстик ежемесячно будет содержать ее и выплачивать алименты.

Бизнесмен Роман Товстик официально развелся с женой

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика