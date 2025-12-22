Елена Товстик: Роман "забрал" Полину по договоренности с Дмитрием Дибровым

Елена Товстик дала большое интервью журналисту Ксении Собчак. В нем она поделилась мнением, почему Роман Товстик ушел от нее к Полине Дибровой, а также предположила, как к этому может быть причастен телеведущий Дмитрий Дибров. Подробности – в материале Москвы 24.

"Предложить что-то" в обмен на Полину

22 декабря журналист и блогер Ксения Собчак опубликовала интервью с Еленой Товстик, бывшей женой бизнесмена Романа Товстика. Пара развелась в конце сентября: как сообщили СМИ, причиной расставания стала измена Романа с Полиной Дибровой. В свою очередь, сама Полина расторгла брак с телеведущим Дмитрием Дибровым несколькими днями ранее.

В ходе беседы Елена заявила, что ее экс-супруг якобы мог заплатить или "предложить что-то" телезвезде в обмен на его жену Полину. Женщина подчеркнула, что не располагает доказательствами, но считает, что произошедшее логично с ее точки зрения. Она отметила, что Роман, как бизнесмен, привык решать вопросы и добиваться своего, поэтому вариант с "выкупом" Полины исключать нельзя.

"Я пыталась как-то с ним (Дибровым) поговорить, но он меня проигнорировал. То есть у него есть какая-то история, в которой его все устраивает. Он как бы договорился о чем-то там. Я предполагаю, что мой муж богатый и что он сказал, что будет помогать и обеспечивать. Найдет Диме новую жену", – рассказала Елена.

Женщина также предположила, что Полина могла привлечь Романа в сексуальном плане. Елена объяснила, что у бывшего супруга были определенные фантазии, которые она, как жена, отказывалась воплощать в жизнь. Товстик отметила, что "знала себе цену" и умела говорить "нет".





Елена Товстик бывшая жена Романа Товстика Может, они ходили в свингер-клубы, потому что я не все его фантазии воплощала в жизнь. От многих я отказывалась. Я не буду их называть сейчас, а Полина соглашалась.

Елена в ходе беседы отрицала информацию о том, что якобы тоже посещала свингер-клубы. По ее словам, она, как мать шестерых детей, морально не могла себе этого позволить.

При этом на вопрос об изменах Роману Елена отвечать не стала, сославшись на то, что интервью могут посмотреть ее дети. Вопрос она посчитала слишком личным. Товстик отметила, что для них с Романом было важно особенное отношение друг к другу, уважение, забота и поддержка. Именно этому, по словам Елены, и завидовала Полина.

Собчак уточнила, играл ли секс главную роль в их совместной жизни, на что Елена ответила "нет". По мнению Товстик, на отношениях отразились шесть беременностей, роды и восстановление после них.





Елена Товстик бывшая жена Романа Товстика Я мать шестерых детей. Каждые три года я рожаю, восстанавливаться после этих родов – это минимум год. Сначала год кормишь, потом полгода перерыв – и снова беременность, потом опять кормление. Во время беременности мы не занимаемся сексом из-за Романа, потому что он считает: если у меня ребенок, все – ты святая. Психологически для него это уже антисекс.

При этом она не исключила, что в период ее беременности Роман мог изменять ей с другими женщинами. Кроме того, по словам Товстик, она прошла с бывшим мужем долгий путь от нищеты до создания успешного бизнеса.

В комментариях под интервью ряд подписчиков раскритиковали Елену, выразив мнение, что публичной беседой она лишь испортила себе репутацию. В основном зрители выразили претензии к речи, "словарному запасу", интеллекту и образованию Товстик. Однако нашлись и те, кто указал, что женщина лишь искренне представила свою позицию.

"Я не редиска"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elenatovstik; katyagordon

Елена Товстик рассказала Ксении Собчак не только о проблемах в семейной жизни, но и об "угрозах и давлении" со стороны юриста Екатерины Гордон. По словам женщины, знаменитость сама нашла ее и предложила помощь, но предварительно нужно было заключить доверенность.

Елена отметила, что при подписании договора она не знала, кто такая Екатерина. По ее словам, первое, что смутило Товстик, – то, что ей предложили подписать сразу три договора вместо одного. В одном из документов указывался штраф в размере миллиона рублей за расторжение сотрудничества.

"Я сказала, что не буду подписывать все три. И мне не нравится в этих договорах, что там штраф один миллион рублей. "Ну, я уберу про один миллион рублей", – сказала Гордон. И попросила быстрее подписать. Но штраф там остался", – поделилась Елена.

Товстик отметила, что от бывшего мужа она не увидела никакого "суперпредложения". По ее словам, условия соглашения выглядели так: "50 миллионов рублей, дом, недвижимость в Дубае". Кроме того, предполагались алименты по 200 тысяч рублей на каждого ребенка.

"50 миллионов для меня – это мало. Я должна себе купить машину. Как я буду жить на эти деньги всю жизнь? Она сказала, что я все проиграю. Другой адвокат сказал, что у нас есть шансы", – добавила Товстик.

После того как Екатерина предложила Елене рассмотреть возможность подобного мирного соглашения, женщина заподозрила, что юрист перешла на сторону ее экс-супруга.





Елена Товстик бывшая жена Романа Товстика На мирное соглашение меня уламывал Рома, а теперь уже и адвокаты… Я подумала, что человек уже на той стороне. Ей уже не хочется идти, бороться, а хочется забыть обо мне как о страшном сне.

В итоге Товстик категорически отвергла предложение Гордон. После этого юрист предупредила Елену, что если та публично откажется от сотрудничества с ней, то Екатерина нанесет урон репутации матери шестерых детей. В подтверждение своих слов Елена во время интервью включила аудиосообщения, присланные якобы звездным юристом. Она также включила аудиозапись, которую ей переслал бывший супруг якобы от Гордон, в котором Екатерина в непечатных выражениях высказалась о самом Романе.

Позже Гордон в своем блоге заявила, что Собчак хотела услышать также ее сторону, но юрист отказалась, объяснив это отсутствием доверия к журналисту.

"Ксюш, эти многолетние наши с тобой отношения, взаимные неприязни, точно не закончатся на том, что я суетливо буду у тебя слушать сообщения от моих клиентов, доказывая, что я не редиска. Это точно не так", – заключила Гордон.

Екатерина выдвинула Ксении два условия, при соблюдении которых она придет на интервью. Первое – отсутствие монтажа, второе – запись беседы, которую будет вести для своего архива сама Гордон.

По мнению юриста, Роман Товстик просто использует бывшую супругу, передавая ей переписку с адвокатом, чтобы обеспечить себе более выгодные условия в бракоразводном деле. Гордон также добавила, что узнала об интервью Елены именно от ее бывшего мужа, который якобы рассчитывал, что после этого Катя публично уничтожит его экс-супругу.