Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Москве задержана нетрезвая женщина за попытку проникнуть в школу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в образовательном учреждении, которое расположено на Алтайской улице. По словам охранника школы, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась проникнуть в здание. Ей запретили проходить внутрь, в результате чего злоумышленница стала вести себя агрессивно и нецензурно высказываться.

Спустя время женщина была задержана и доставлена в отделение для разбирательства. Она рассказала полицейским, что якобы спасла девушку от хулиганов, сопроводив ее до поста охраны. Но эта версия не нашла подтверждения.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы мужчину, который ранил ножом коллегу. Инцидент произошел в учреждении в Нижнем Сусальном переулке. Работник напал на коллегу из засады и ранил ее ножом в спину.

Несмотря на это, пострадавшая успела нажать тревожную кнопку и закрыться в одном из кабинетов. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Женщину госпитализировали.

