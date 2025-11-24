Дело завели против продавца в Оренбурге, заперевшего сотрудников Роспотребнадзора

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

В Оренбурге задержали женщину-продавца, подозреваемую в незаконном лишении свободы четырех сотрудников областного Роспотребнадзора, после того как она заперла их в магазине. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, женщина работает в магазине на улице Комсомольской, владельцем которого является ее муж. Когда в торговую точку прибыли сотрудники Роспотребнадзора, продавец не разрешила организации проводить контрольно-надзорные действия. Она закрыла дверь магазина и не давала выйти специалистам. В помещении специалистов надзорного ведомства удерживали свыше 5 часов до приезда сотрудников ОМОН Росгвардии.

Женщине предъявлены обвинения по пункту "ж" части 2 статьи 127 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное лишение свободы"). Ей избрали меру пресечения по ходатайству следователя.

Ранее в Москве 16-летний подросток ранил ножом охранника торгового центра и двух полицейских. Инцидент произошел 23 ноября на Ореховом бульваре. Мальчик напал на охранника, который сделал ему замечание, и не менее двух раз ударил его ножом. Во время задержания подросток ранил еще двух полицейских. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия против представителя власти.