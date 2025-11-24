Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 15:11

Происшествия

Дело завели против продавца в Оренбурге, заперевшего сотрудников Роспотребнадзора

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

В Оренбурге задержали женщину-продавца, подозреваемую в незаконном лишении свободы четырех сотрудников областного Роспотребнадзора, после того как она заперла их в магазине. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, женщина работает в магазине на улице Комсомольской, владельцем которого является ее муж. Когда в торговую точку прибыли сотрудники Роспотребнадзора, продавец не разрешила организации проводить контрольно-надзорные действия. Она закрыла дверь магазина и не давала выйти специалистам. В помещении специалистов надзорного ведомства удерживали свыше 5 часов до приезда сотрудников ОМОН Росгвардии.

Женщине предъявлены обвинения по пункту "ж" части 2 статьи 127 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное лишение свободы"). Ей избрали меру пресечения по ходатайству следователя.

Ранее в Москве 16-летний подросток ранил ножом охранника торгового центра и двух полицейских. Инцидент произошел 23 ноября на Ореховом бульваре. Мальчик напал на охранника, который сделал ему замечание, и не менее двух раз ударил его ножом. Во время задержания подросток ранил еще двух полицейских. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия против представителя власти.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика