Росгвардия задержала мужчину, который ударил коллегу ножом в спину в Москве

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы мужчину, который ранил ножом коллегу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в учреждении в Нижнем Сусальном переулке. По данным Росгвардии, женщина, работавшая в этой компании охранником, вышла на улицу, чтобы встретить бригаду скорой помощи, прибывшую к зданию для оказания помощи одному из сотрудников организации.

Когда охранник возвращалась в учреждение, 27-летний работник напал на нее из засады и ранил женщину ножом в спину. Несмотря на это, пострадавшая успела нажать тревожную кнопку и закрыться в одном из кабинетов.

Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Женщине была оказана первая помощь, а после ее госпитализировали.

Оказалось, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время он передан правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Ранее был задержан подозреваемый в убийстве знакомого на западе Москвы. По версии СК, мужчина не менее 6 раз ранил ножом приятеля в квартире дома на Новорублевской улице из-за внезапно возникшей неприязни во время распития спиртного.

В результате потерпевший скончался на месте. Оперативники задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено дело по статье об убийстве.

