Задержан мужчина, пытавший женщину и похитивший у нее деньги на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Уточняется, что 38-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что на нее напали в квартире на Автозаводской улице, куда ее пригласил в гости малознакомый мужчина. По словам потерпевшей, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове, связал конечности пластиковыми стяжками и ранил ножом в шею.

Помимо этого, мужчина украл телефон женщины и, получив доступ к банковским приложениям потерпевшей, перевел на подконтрольные ему счета более 100 тысяч рублей. После злоумышленник скрылся с места.

Женщина смогла обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу. Спустя время в одном из домов в Окружном проезде был задержан ранее судимый 43-летний житель Подмосковья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

