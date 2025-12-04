Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:02

Происшествия

Задержан мужчина, пытавший женщину и похитивший у нее деньги на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Задержан мужчина, пытавший женщину и похитивший у нее деньги на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Уточняется, что 38-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что на нее напали в квартире на Автозаводской улице, куда ее пригласил в гости малознакомый мужчина. По словам потерпевшей, злоумышленник несколько раз ударил ее по голове, связал конечности пластиковыми стяжками и ранил ножом в шею.

Помимо этого, мужчина украл телефон женщины и, получив доступ к банковским приложениям потерпевшей, перевел на подконтрольные ему счета более 100 тысяч рублей. После злоумышленник скрылся с места.

Женщина смогла обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу. Спустя время в одном из домов в Окружном проезде был задержан ранее судимый 43-летний житель Подмосковья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 35-летний житель Омской области получил удар ножом в сердце, когда пытался помириться с бывшей возлюбленной.

С февраля 2025 года пара не жила вместе. Мужчина пытался наладить отношения с 44-летней женщиной, но та отказала, из-за чего между ними произошел конфликт.

В результате мужчина напал с ножом на потерпевшую, которая убежала на кухню, взялась за другой нож и ударила экс-возлюбленного в сердце. Мужчина скончался на месте, его тело было обнаружено в частном доме.

В Москве пьяная няня начала угрожать женщине и ее ребенку

