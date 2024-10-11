Генпрокуратура Грузии выявила причастность Саакашвили к делу о покушении на Таргамадзе

Фото: ТАСС/POOL/Ираклий Геденидзе

Генпрокуратура Грузии подтвердила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе в 2016 году, передает ТАСС.

19 сентября полиция вместе с пограничниками задержала на границе с Турцией Давида Хечуашвили, который был заочно осужден и разыскивался за организацию покушения на депутата. Как сообщили в ведомстве, мужчина в 2016 году встретился с неким Шота Чичиашвили, который передал ему приказ Саакашвили о начале слежки за Таргамадзе.

Чичиашвили объяснил, что Саакашвили отдал поручение о слежке за Таргамадзе по причине того, что не доверял ему, так как депутат якобы перед парламентскими выборами 2016 года сотрудничал с тогдашней властью Грузии. Соответствующее поручение Саакашвили дал на встрече с бывшим замглавы МВД Гией Лорткипанидзе, которая состоялась на Украине.

В 2018 году Саакашвили заочно в Грузии приговорили к шести годам‍ заключения. Такое решение принял городской суд Тбилиси по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

