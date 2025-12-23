Форма поиска по сайту

23 декабря, 16:30

Транспорт

Карта "Тройка" в честь 80-летия ООН появилась в продаже в Москве

Фото: mosmetro.ru

Дептранс Москвы совместно с МИД России и информационным центром ООН выпустил в продажу тематическую карту "Тройка" к 80-летию международной организации. Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

В оформлении карты было использовано изображение цветка в форме Земли. Кроме того, на ней можно заметить разные по форме и цвету элементы, связанные с темой поддержания мира и сотрудничества между странами.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, московский транспорт часто создает тематические "Тройки" к значимым датам и событиям, в том числе сотрудничая с федеральными и международными организациями.

Новую карту можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в Москве выпустили тематические транспортные карты "Тройка" в честь 90-летия сказки Алексея Толстого и выхода нового фильма "Буратино". На них появился главный герой произведения и золотой ключик.

Ликсутов рассказал, что выход тематических карт нередко дополняется выставками. Например, в этот раз на станции метро "Воробьевы горы" была открыта выставка костюмов из нового фильма "Буратино".

Карта "Тройка" стала коллекционной ценностью для москвичей

