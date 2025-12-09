Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 12:20

Транспорт

В Москве к 35-летию МЧС России выпущена новая "Тройка"

Фото: mosmetro.ru

В Москве к 35-летию МЧС России выпущена новая тематическая "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что департамент на протяжении долгого времени реализует совместные с МЧС России проекты. В частности, пассажирам рассказывают о работе спасателей. Кроме того, для них организуются выставки, концерты и иные мероприятия.

"Тематическая карта "Тройка" – еще один способ выразить благодарность сотрудникам МЧС за их службу и мужество", – отметил Ликсутов.

На новой карте представлены спасатели, которые помогают людям в экстремальных ситуациях. Вместе с этим на "Тройке" запечатлена надпись: "На страже вашей безопасности".

Приобрести новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в Москве были выпущены тематические карты "Тройка" с изображением персонажей мультфильма "Шайбу! Шайбу!". На картах появились игроки команд "Метеор", "Вымпел" и фигуристы из мультфильма, созданного киностудией "Союзмультфильм". Всего было создано шесть таких дизайнов.

Карта "Тройка" стала коллекционной ценностью для москвичей

