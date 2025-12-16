Карты "Тройка" в честь 90-летия сказки Толстого и фильма "Буратино" выпустили в Москве

Фото: vk.com/mosmetro

В Москве выпустили тематические транспортные карты "Тройка" в честь 90-летия сказки Алексея Толстого и выхода нового фильма "Буратино". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На картах появился главный герой произведения – Буратино. Также на них изображен золотой ключик.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что выход тематических карт нередко дополняется выставками. Например, в этот раз на станции метро "Воробьевы горы" была открыта выставка костюмов из нового фильма "Буратино". Это уже десятое мероприятие подобного формата в этом году.

Приобрести новую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к 35-летию МЧС России. На ней изображены спасатели, которые помогают людям в экстремальных ситуациях. Также на "Тройке" запечатлена надпись: "На страже вашей безопасности".

