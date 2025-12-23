Форма поиска по сайту

23 декабря, 16:37

Политика

Депутат Милонов сравнил Волан-де-Морта с лидерами западных стран

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Волан-де-Морт и другие враги Гарри Поттера напоминают лидеров западных стран, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с "Газетой.ру".

Он подчеркнул, что просмотр фильмов о "мальчике, который выжил" не помешает патриотам праздновать Новый год. По мнению депутата, сам Гарри Поттер – это "Гарри Горшков", положительный персонаж, напоминающий "простого русского пацанчика".

Героиня Гермиона Грейнджер, как добавил Милонов, является "абсолютно традиционно ориентированной" прекрасной девочкой и отличницей, которая "напоминает пионерку". Рон Уизли, в свою очередь, "напоминает некоторых депутатов Госдумы" цветом волос.

"А кто враги Гарри Поттера? Безусловно, духовные прообразы (главы евродипломатии. – Прим. ред.) Кайи Каллас и прочих негодяек европейской политики. Беллатриса Лестрейндж и прочие ужасные персонажи – Волан-Де-Морт, безусловно, ассоциируются в сознании каждого человека с лидерами западных стран", – подчеркнул Милонов.

Депутат также добавил, что можно посмотреть и фильм "Один дома", который является рассказом о "вопиющей преступности в Соединенных Штатах". Однако лучше будет посмотреть "Каникулы в Простоквашино", поскольку это "правильный образ жизни для детей".

Кроме того, парламентарий посоветовал отмечать Новый год правильно, без "тайных Сант", "Хеллоуинов" и "западных масонских переодеваний".

"Напиваться в Новый год нельзя, потому что, напиваясь в Новый год вусмерть, ты, по сути дела, поешь оду хвалы (экс-президенту США Джо Байдену. – Прим. ред.)", – заключил депутат.

Ранее Милонов выступил против игры "Тайный Санта". По его мнению, играя и используя этот термин, человек становится "нетайной макакой". По его словам, заменять великую русскую традицию и образ Деда Мороза на Санту из голливудских фильмов недопустимо.

