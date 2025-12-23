В России нашли авторов сообщения Путину о жизни "как в XIX веке"

Фото: ТАСС/М/Вячеслав Прокофьев

В России нашли авторов сообщения Владимиру Путину о жизни "как в XIX веке", рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Ульяновска.

Во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос, в котором было написано: "Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?"

По данным местных властей, одна из авторов сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина и рассказала, что во время отправки сообщения произошла опечатка. Жители Ульяновки Ленинградской области хотели рассказать о проблемах с отключением электроэнергии, но теперь очень переживают, что их вопрос не смогут решить из-за случившейся ошибки.

Президент России подвел итоги года 19 декабря. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, длилась 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил в общей сложности на 77 обращений, которые касались тем СВО, демографии, технологий, внешней политики, образования, недвижимости, экономики и других.

