Журналист сделал предложение во время прямой линии с Путиным

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке перед тем, как задать вопрос Владимиру Путину на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он также пригласил президента на свою свадьбу.

Молодой человек рассказал, что встречается с девушкой уже 8 лет.

"Вы что, значит, с 15 лет (встречаетесь. – Прим. ред.)? Хорошо!" – похвалил пару глава государства, заметив, что екатеринбуржец поддерживает традиции Кавказа, "как Рамзан Кадыров".

Бажанов поделился с Путиным, что хотел бы завести детей, но ему придется выплачивать ипотеку за однокомнатную квартиру 30 лет по 50 тысяч рублей. В связи с этим он предложил направлять эти деньги не в банки, а на поддержку молодых семей.

Российский лидер, в свою очередь, заметил, что в стране есть места, где ипотека по ставке 2 вместо 6%. И там можно приобрести уже "не шалаш, а квартиру". При этом он пообещал рассмотреть предложения по поддержке семей.

Позже Бажанов рассказал ТАСС, что девушка не догадывалась о его задумке, но приняла предложение руки и сердца.

Кроме того, в рамках прямой линии Путин заявил, что рождение детей должно стать модным. По его мнению, люди должны понимать, что такое счастье отцовства и материнства. Глава государства также подчеркнул, что семьи не должны чувствовать снижение уровня достатка при рождении ребенка. Президент указал на важность сохранения семейной ипотеки по ставке 6% годовых.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило более 3 миллионов. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

