В Грузии заведено дело против Саакашвили за призывы к свержению власти

Фото: ТАСС/Ираклий Геденидзе

Генпрокуратура в Грузии возбудила уголовное дело за призывы к свержению власти против экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил генпрокурор Георгий Гваракидзе, передает ТАСС.

"<…> саботаж, помощь иностранному государству во вражеской деятельности, финансирование деятельности против конституционного строя и основ национальной безопасности и по факту призыва к насильственной смене конституционного строя или государственной власти", – перечислил Гваракидзе.

Кроме того, уголовное преследование начато в отношении нескольких оппозиционных лидеров. В частности, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштарии, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Ранее в Грузии предъявили обвинение экс-председателю основанной Саакашвили фракции "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили. Он с июня 2025 года систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти.

В Тбилиси на фоне выборов в местные органы власти начались акции протеста. В ходе митинга протестующие проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе охарактеризовал произошедшее как уголовное преступление, пообещав положить конец деятельности иностранной агентуры, которая стоит за беспорядками.