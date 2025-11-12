Саакашвили переведен из клиники обратно в тюрьму

Фото: ТАСС/POOL/Ираклий Геденидзе

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возвращен в тюрьму после длительного лечения в частной клинике, где он находился с мая 2022 года. Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции страны.

В ведомстве пояснили, что основанием для перевода стало удовлетворительное состояние здоровья Саакашвили и отсутствие медицинских показаний для дальнейшего стационарного лечения.

Бывший глава государства был выписан из больницы и доставлен в пенитенциарное учреждение № 12, где он продолжит отбывать назначенное судом наказание на общих основаниях.

Саакашвили покинул территорию Грузии еще в 2013 году. В отношении экс-лидера было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых он был заочно осужден на 3 и 6 лет тюремного заключения.

В марте 2025 года суд вынес приговор в отношении бывшего грузинского лидера, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в растрате государственных средств в размере свыше 3,2 миллиона долларов США в 2014-м.

Согласно материалам дела, значительная часть присвоенных средств была направлена на оплату услуг личных поваров, массажистов и косметологов, а также на приобретение предметов роскоши, аренду яхт и частных воздушных судов.

Позднее Саакашвили заявлял, что после решения суда у него не осталось ни денег, ни квартиры. Кроме того, его и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию обязали выплатить около 3,3 миллиона долларов по так называемому делу пиджаков.