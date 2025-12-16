В МИД заявили, что Россия настроена на нормализацию отношений с Грузией

Фото: 123RF.com/iunewind

Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

По его словам, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией. В свою очередь, Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах. К примеру, Грузия не стала вступать в санкционную коалицию, а также отвергла навязываемый извне сценарий открытия второго фронта против России.

"Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду", – цитирует Калугина РИА Новости.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против России, присудив взыскать с Москвы компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

Иск против России был подан в 2018 году. При этом в 2021-м ЕСПЧ отклонил заявление жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных. Заявители указывали на "непропорциональное использование силы" со стороны Грузии как в связи с массовыми обстрелами из реактивных систем залпового огня, так и действиями военнослужащих, вошедших в Цхинвал.