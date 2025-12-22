Новая работа Бэнкси появилась рядом с посольством России в Лондоне

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась в Лондоне. Фотографию он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Художник изобразил двух детей в зимней одежде, лежащих на спине и смотрящих на звезды. Сам Бэнкси не написал ни местонахождение работы, ни ее значение. Однако британские СМИ установили, что новое творение художника располагается на здании за гаражами в западной части города, в районе Бейзуотер, недалеко от российского посольства.

Кроме того, несколько дней назад такой же рисунок был замечен на улице Оксфорд-стрит у основания высотки Сенттр-пойнт.

Ранее работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. На рисунке изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего протестующего молотком. Также виднеются следы крови.

Позже сотрудники службы безопасности суда закрыли граффити при помощи пластиковых щитов и металлического ограждения, а также выставили охранников.

