22 декабря, 21:45Культура
Новая работа Бэнкси появилась рядом с посольством России в Лондоне
Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась в Лондоне. Фотографию он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Художник изобразил двух детей в зимней одежде, лежащих на спине и смотрящих на звезды. Сам Бэнкси не написал ни местонахождение работы, ни ее значение. Однако британские СМИ установили, что новое творение художника располагается на здании за гаражами в западной части города, в районе Бейзуотер, недалеко от российского посольства.
Кроме того, несколько дней назад такой же рисунок был замечен на улице Оксфорд-стрит у основания высотки Сенттр-пойнт.
Ранее работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. На рисунке изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего протестующего молотком. Также виднеются следы крови.
Позже сотрудники службы безопасности суда закрыли граффити при помощи пластиковых щитов и металлического ограждения, а также выставили охранников.