Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 16:58

Культура

Новая работа Бэнкси появилась на здании Королевского суда Лондона

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/banksy

Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. Фотографию работы опубликовал сам художник на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На рисунке изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего протестующего молотком. Также виднеются следы крови.

Данную работу быстро скрыли, сообщил корреспондент ТАСС. Сотрудники службы безопасности суда закрыли граффити при помощи пластиковых щитов и металлического ограждения, а также выставили охранников.

При этом в настоящий момент неизвестно, закрасят ли работу Бэнкси. Отсылок к какому-либо конкретному событию на граффити нет, но оно появилось через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. С 5 июля членство в нем, участие в собраниях и любая форма поддержки деятельности считаются уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее пресс-служба полиции Лондона сообщала, что на пропалестинских протестах в городе были задержаны более 400 человек. При этом 25 из них арестовали за нападение на сотрудников полиции. Помимо этого, задержаны 300 участников Palestine Action.

Читайте также


культураза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика