Новая работа Бэнкси появилась на здании Королевского суда Лондона

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/banksy

Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. Фотографию работы опубликовал сам художник на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На рисунке изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего протестующего молотком. Также виднеются следы крови.

Данную работу быстро скрыли, сообщил корреспондент ТАСС. Сотрудники службы безопасности суда закрыли граффити при помощи пластиковых щитов и металлического ограждения, а также выставили охранников.

При этом в настоящий момент неизвестно, закрасят ли работу Бэнкси. Отсылок к какому-либо конкретному событию на граффити нет, но оно появилось через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. С 5 июля членство в нем, участие в собраниях и любая форма поддержки деятельности считаются уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее пресс-служба полиции Лондона сообщала, что на пропалестинских протестах в городе были задержаны более 400 человек. При этом 25 из них арестовали за нападение на сотрудников полиции. Помимо этого, задержаны 300 участников Palestine Action.

