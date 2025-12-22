Плющенко заявил, что фигуристка Костылева продолжит выступать в его шоу

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российская фигуристка Елена Костылева, несмотря на уход из академии тренера Евгения Плющенко, продолжит выступать в его шоу. Об этом заявил Плющенко в телеграм-канале.

Ранее тренер отмечал, что Костылева прекратила работать под его руководством и перешла в академию Софьи Федченко.

"Все спрашивают: какая будет замена? А у нас, ребята, отмена, и замены не будет. Роль Авроры в шоу "Спящая Красавица" с 5 по 9 января исполнит Елена Костылева", – написал он.

В конце ноября Плющенко направил на имя детского омбудсмена жалобу на мать спортсменки Ирину Костылеву в связи с жестоким обращением с ребенком. Он утверждал, что женщина регулярно оскорбляла тренеров, других спортсменов и их родителей.

По его словам, теперь в ситуации с жалобой разбираются юристы. Тренер отмечал, что в его распоряжении есть видеозаписи, которые подтверждают случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери. Подчеркивается, что женщина уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.