Ученые выяснили, что какао замедляет старение. Особенно этот напиток актуален для тех, кто ведет неподвижный образ жизни – удаленщиков и офисных работников.

Дело в химических соединениях, которые содержатся в какао. Они восстанавливают работу сосудов после многочасового сидения за компьютером, также нормализуют давление, предотвращают образование тромбов и улучшают кровообращение мозга и сердца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.