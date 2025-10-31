Форма поиска по сайту

31 октября, 08:00

Ученые выяснили, что какао замедляет старение

Ученые выяснили, что какао замедляет старение. Особенно этот напиток актуален для тех, кто ведет неподвижный образ жизни – удаленщиков и офисных работников.

Дело в химических соединениях, которые содержатся в какао. Они восстанавливают работу сосудов после многочасового сидения за компьютером, также нормализуют давление, предотвращают образование тромбов и улучшают кровообращение мозга и сердца.

