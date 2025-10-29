Форма поиска по сайту

29 октября, 08:00

Ученые выяснили, что потребление сыра может снизить вероятность развития деменции

Ученые выяснили, что регулярное потребление сыра может снизить вероятность развития деменции. Специалисты сравнили анализы участников, которые ели сыр хотя бы раз в неделю, с теми, кто не включал его в рацион.

У первой группы деменция развивалась реже, чем у второй. По словам ученых, это связано с наличием в сыре витамина К2, антиоксидантов, белков и пробиотиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

