28 октября, 17:15

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается постоянный снежный покров

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается постоянный снежный покров

Снежный покров в столице не ожидается в ближайшее время. По данным Гидрометцентра, мокрый циклон сменится другим, но тоже не снежным. Температура в Москве сохранится на уровне 7–9 градусов тепла с периодическими дождями.

Из-за высокой влажности ощущаемая температура будет значительно ниже показателей термометров. Кратковременный снег возможен только после 7 ноября, но постоянный снежный покров, по прогнозам, установится не раньше декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

