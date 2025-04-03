Врач Чернышова: постоянное использование телефона грозит "синдромом смартфонного пальца"

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Бессонница и "синдром смартфонного пальца" могут развиться из-за длительного, бесконтрольного использования смартфона. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

3 апреля во всем мире отмечается день рождения мобильного телефона. По словам эксперта, изначально врачи боялись, что электромагнитные излучения от таких устройств могут негативно влиять на клетки головного мозга, вызывая хромосомные нарушения и опухоли.

"Но до сих пор не нашлось никаких доказательств подобного влияния", – отметила она.



Надежда Чернышова врач-терапевт Однако точно известно, что так называемый синий свет, который излучают экраны смартфонов, негативно влияет на сетчатку глаза, особенно когда мы смотрим на него в темном помещении.

Кроме того, такой свет способен нарушать циркадные ритмы сна и бодрствования. Поэтому ученые сходятся на том, что минимум за полчаса до отбоя нужно прекращать пользоваться мобильным, добавила врач.

"Еще одна опасность в том, что люди привыкли подолгу держать смартфон в руке в одном положении и двигать большим пальцем по экрану. В результате может развиться "синдром смартфонного пальца", при котором появляются неприятные ощущения в кисти руки и суставах", – пояснила Чернышова.

В связи с этим эксперт посоветовала как можно чаще делать перерывы при прокручивании ленты в смартфоне.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин рассказал, какие продукты могут привести к бессоннице. Например, не самым лучшим вариантом для позднего ужина он назвал мясо, так как содержащийся в нем в большом количестве белок приводит к усиленной работе кишечника ночью.