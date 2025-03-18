Терапевт Романенко назвала главные симптомы пневмонии

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Слабость и боль в грудной клетке – одни из главных признаков пневмонии, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист пояснила, что пневмония – это воспаление легочной ткани и главными симптомами может быть интоксикация, слабость и одышка.



Татьяна Романенко врач-терапевт Боль в грудной клетке появляется, если в процесс вовлекается плевра – оболочка, которая покрывает легкие.

При этом, по словам врача, заболевание не всегда сопровождается высокой температурой.

"Сильной лихорадки может и не быть. Температура бывает и субфебрильная (37–38 градусов). Пневмония может протекать резко или так вяло, что человек не чувствует себя здоровым, но при этом не понимает, что с ним происходит", – отметила Романенко.

Специалист предупредила, что пневмония может привести к кислородному голоданию во всем организме и развитию сердечно-сосудистых осложнений, поэтому ее необходимо лечить. При симптомах заболевания стоит сразу обратиться к врачу, который назначит антибиотики и противовирусные препараты.

Ранее россиянам дали советы по сохранению здоровья органов дыхания. Следует вести здоровый образ жизни и отказаться от вейпов, сигарет и алкоголя. Отмечается, что спиртные напитки приводят к снижению иммунитета и защитной функции легких. Помимо прочего, необходимо нормализовать режим сна, работы и отдыха.