Пульмонолог объяснил, как сохранить здоровье органов дыхания

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На дыхательные пути оказывают влияние такие условия, как режим труда и отдыха, качество питания, генетика и образ жизни. Важным является поддерживать здоровье комплексно, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на врача-пульмонолога Максима Куценко.

"Дыхательные пути часто называют входными воротами организма, потому что они контактируют с внешней средой. Конечно, у нас есть специальные механизмы очищения воздуха и предотвращения попадания в легкие тех или иных частиц, микробов, вирусов и так далее", – указал он.

Эксперт отметил, что также на органы дыхания воздействуют вредные привычки. Сигареты и вейпы способны повысить риск развития тяжелых заболеваний, объяснил специалист. Употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой желудочно-кишечного тракта, что приводит к проникновению в организм аллиргенов.

"При злоупотреблении спиртных напитков происходит снижение иммунитета и ослабление защитной функции легких. В таком случае практически любые бактерии или вирусы могут вызывать поражение респираторной системы", – добавил Куценко.

Врач посоветовал соблюдать меры профилактики, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, наладить режим сна, работы и отдыха.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Пальман сообщил, что чувство нехватки воздуха может сигнализировать о заболеваниях легких, сердца или быть результатом затяжного стресса. Кроме того, ощущение нехватки воздуха может возникать на фоне психологического стресса, указал он.

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